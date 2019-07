Paolo Di Paolo, una lunga storia di foto

ROMA, 13 LUG - "Portai a Mario Pannunzio una foto di Pasolini di cui ero orgoglioso. Lui la guardò a lungo, cosa che non faceva mai, poi disse: No, è troppo bella. Non la pubblico". Paolo Di Paolo ricorda ancora con precisione l'esame rigoroso al quale il direttore del settimanale "Il Mondo" sottoponeva gli scatti dei suoi collaboratori. Lo fa parlando accanto alla scrivania dell'ufficio dell'inventore del mitico periodico di cui ha curato la ricostruzione minuziosa per la mostra "Paolo Di Paolo. Mondo perduto. Fotografie 1954-1968", al Maxxi fino all'8 settembre. Il maestro, molisano di Larino, 94 anni di energia e lucidità, accompagna un gruppetto di studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche e della Comunicazione dell' Università della Tuscia in una esclusiva visita guidata in cui si intrecciano aneddoti, etica della professione, personaggi straordinari di un' Italia che si ricostruiva il volto dopo la tragedia della guerra.