Hamburg Ballet, trittico dei sentimenti

ROMA, 13 LUG - In principio era Beethoven, che da sempre affascina John Neumeier, direttore (da sempre) dell'Hamburg Ballet, con la sua potente essenzialità che il coreografo splendidamente ottantenne seziona attraverso la spinta dinamica dei corpi, sempre fuori contesto, sempre asimmetrici, nella loro drammaticità. La musica potente e maestosa di Ludwig van Beethoven è messa in scena direttamente, con il pianoforte a coda sul palco dello storico e sempre affascinante Alighieri di Ravenna per il Ravenna Festival dove il trittico è andato in scena in esclusiva per l'Italia. Sono essenzialmente le Variazioni dell'Eroica e sulla Sinfonia n.3 a comporre il Beethoven Project che avrà il suo compimento in occasione dei 250 anni dell'artista. Nella scenografia ridotta all'osso di due pannelli colorati di rosso e di blu, i frammenti sembrano rincorrere l'idea di fondo di cogliere lo spirito meno retorico del compositore, la sua anima di uomo più che di artista.