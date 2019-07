D'Alessio, nuovo singolo Domani vedrai

ROMA, 12 LUG - E' disponibile "Domani vedrai" (GGD Edizioni Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Gigi D'Alessio. Il brano anticipa l'uscita del nuovo disco di inediti del cantautore prevista in autunno, in cui non mancheranno collaborazioni d'eccezione. In "Domani vedrai" Gigi, che ha composto testo e musica, viaggia in una doppia dimensione tra i suoni mediterranei e la lingua partenopea, e vibrazioni elettroniche.