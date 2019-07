'The chance', singolo debutto Bobo Vieri

BOLOGNA, 12 LUG - E' in radio e sulle piattaforme digitali il primo singolo di Christian 'Bobo' Vieri, 'The chance', realizzato con Luca Cassani e Lara Caprotti, dj e vocalist del Pineta di Milano Marittima. Superstar del calcio degli anni '90 e primi Duemila, quando ha vestito moltissime maglie di club oltre a quelle della Nazionale, Vieri ama la musica, in particolare quella house, tanto da arrivare a creare un team, il progetto 'Bobo Vieri Dj Show', che porta il 'bomber' dietro la consolle dei più prestigiosi locali italiani. Il percorso dalla consolle allo studio di registrazione è stato inevitabile: la passione per il sound di qualità e il desiderio di lasciare qualcosa di importante che restasse oltre alle notti del tour, ha dato vita a 'The chance', in cui sonorità eleganti e il Groove house si fondono con la voce profonda di Lara Caprotti. Accompagna l'uscita un videoclip girato fra albe e tramonti nella riserva naturale del delta del Po.