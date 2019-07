Il Re Leone torna tra live action e docu

ROMA, 12 LUG - Simba, il cucciolo che diventa Re, torna a far emozionare grandi e piccoli. Arriverà il 21 agosto in sala il nuovo film Disney Il Re Leone, del regista Jon Favreau, rifacimento ad altissima tecnologia che riporta sul grande schermo i protagonisti del Classico Disney del 1994, tra messaggi ambientalisti e contro il bullismo. Con voci d'eccezione: Marco Mengoni è il giovane erede al trono della savana, Elisa è Nala, amica coraggiosa di Simba fin da cucciola. Nella versione originale sono Donald Grove e Beyoncé. "Abbiamo lavorato - spiega Elisa - sulla fierezza delle leonesse, sulla combattività di Nala, che con la sua forza cambia la storia". Mengoni, invece, racconta di aver dovuto lavorare il doppio: "Il personaggio di Simba muta durante il film, da piccolo erede al trono si trova a essere fanciullo spensierato, e qui ho interpretato un po' me stesso eterno Peter Pan, ma poi deve prendere le redini della situazione e tornare a essere re. Abbiamo puntato sul prendersi responsabilità della propria vita".