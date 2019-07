Il trap in rosa di AleSol

ROMA, 12 LUG - Amore e delusione, un po' di Napoli e molto sound giovane per un brano che si candida a hit dell'estate. 'Tu mi fai impazzì' è il nuovo singolo di AleSol, la ventenne cantante partenopea esponente del trap declinato al femminile. Il brano, scritto da Nicola Siciliano, arrangiato dal maestro Massimo D'Ambra in collaborazione con Massimiliano Ferrara, ha un ritmo che strizza l'occhio alla trap appunto e al reggaeton: e racconta l'amore, ma anche le paure e la musica capace di liberare sentimenti ed emozioni. Alessia Pelliccia, in arte, AleSol parla della collaborazione con Siciliano, che vanta importanti featuring con i rapper del momento (Rocco Hunt, Geôlier): "Comunicare le proprie emozioni è sempre molto difficile: 'Tu mi fai impazzì' è la mia storia, quella di una ragazza che non ha mai perso il sorriso, nemmeno davanti alle difficoltà tipiche della nostra età". AleSol, classe 1998, studia canto dall'età di 9 anni: è stata tra i 24 finalisti di "Area Sanremo" con il brano 'Un biglietto per Marte'.