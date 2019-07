REGGIO EMILIA, 12 LUG - Storia e significati dell'ornamento, visto non più come superficiale abbellimento, ma fenomeno che investe la quotidianità e il rapporto con la dimensione estetica, attraversando intrecci tra culture: è il tema della nuova mostra della Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, 'What a wonderful world-La lunga storia dell'Ornamento tra arte e natura', in programma dal 16 novembre all'8 marzo. Partendo dall'età antica per giungere alle esperienze moderne e contemporanee, il percorso - a Palazzo Magnani e ai Chiostri di San Pietro - passa attraverso più di 200 opere di Durer, Leonardo, Piranesi, Mucha, Escher, Picasso, Matisse, Balla, Severini, Warhol, Haring e molti altri. La rassegna propone diverse sezioni: dal mondo naturale alla pratica di adornare il corpo, dall'evoluzione del motivo ornamentale vegetale nei secoli e nelle culture all'attuale visione dell'ornamento, perfezionata tra Ottocento e Novecento. Chiuderà idealmente il percorso un approfondimento nel campo della musica.