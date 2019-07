A Polvese poesia per pensare a Europa

CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 11 LUG - Una giornata di incontri, confronti e letture per riflettere, attraverso la poesia, sul significato delle radici umanistiche dell'Europa: nasce con questo intento "Poesiuropa" che si terrà all'Isola Polvese del Lago Trasimeno (Castiglione del Lago) sabato 13 luglio e organizzato sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. L'iniziativa si pone quindi, come obiettivo una riflessione democratica sull'unità dell'Europa, articolandosi in dibattiti, traduzioni e reading. Tre momenti distinti, ma complementari, che registreranno la partecipazione di tutti gli intellettuali presenti all'Isola Polvese e provenienti da varie parti del continente e, in alcuni casi, dall'America.