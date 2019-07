Fuqua e Rovere, premi a Ischia Global

NAPOLI, 11 LUG - Sono Antoine Fuqua e Matteo Rovere i 'registi dell'anno': i riconoscimenti saranno consegnati sabato 20 luglio nel corso del 17esimo Ischia Global Film & Music Festival (14 -21 luglio). Il Premio Visconti è andato a Marco Bellocchio, regista de 'Il Traditore' che è anche 'Film Europeo dell'anno'. Fuqua incontrerà il pubblico a Forio il 19 luglio per la proiezione speciale di 'The Equalizer 2 - Senza perdono' (Warner Bros.). Tra un anno annunciata l'uscita di 'Infinite' con Mark Wahlberg, storia fantascientifica di un uomo che scopre che le sue allucinazioni sono ricordi di vite passate. Dopo aver diretto 'Il primo re', film storico sulla fondazione di Roma in lingua protolatina, con Alessandro Borghi e Alessandro Lapice nei ruoli di Romolo e Remo, Rovere è ora al lavoro per la serie 'Romulus', prodotta da Sky. Il programma di Ischia Global 2019 sarà presentato domani a Napoli (ore 12, sala Gambrinus).