Concerto Bahrami piccoli pazienti Meyer

FIRENZE, 11 LUG - Sabato 13 luglio, alle 18, la Hall Serra dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze si trasformerà in un prestigioso palcoscenico: il pianista Ramin Bahrami, tra i più grandi interpreti al mondo di Johann Sebastian Bach, terrà una lezione-concerto per i piccoli pazienti dal titolo 'La musica spiegata ai bambini'. Bahrami, nato a Teheran nel 1976, ha lasciato l'Iran con parte della famiglia dopo la rivoluzione e ha studiato in Italia, dove si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano. Ha debuttato al Teatro alla Scala nel 2012 e si esibisce nei teatri e nelle sale da concerto, tra i più prestigiosi del mondo.