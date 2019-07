Jay-Z entra nel business cannabis legale

NEW YORK, 10 LUG - Jay-Z e' l'ultima celebrita' a entrare nel business della cannabis legale. Il miliardario del rap sposato a Beyoncé e' il nuovo "stratega del brand" di Caliva, una società californiana che annovera tra i suoi investitori anche l'ex star della NFL Joe Montana. "Quando faccio una cosa e' sempre in modo corretto e ai massimi livelli", ha detto l'artista, il cui vero nome e' Shawn Carter, lodando "l'etica e l'esperienza" di Caliva e il potenziale dell'industria della cannabis. Oltre al marito di Beyoncé e a Montana, altre celebrità entrate nel business della marijuana sono Snoop Dogg, Whoopi Goldberg, Willie Nelson e Martha Stewart. Caliva, che ha sede a San Jose, produce e vende una serie di prodotti, tra cui fiori di cannabis, vaporizzatori, sigarette e lozioni, venduti online e attraverso oltre 250 dispensari in California.