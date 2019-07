Clerici, io fuori? No polemiche, valgo

ROMA, 10 LUG - "Io Fuori dalla tv? So di valere. Non voglio fare polemiche, ma neanche stare a casa". Antonella Clerici in una intervista esclusiva al settimanale "Oggi" (in edicola dall'11 luglio) dice la sua: "Non sono andata alla presentazione dei palinsesti Rai perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò. Ho un contratto, sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall'intrattenimento ai programmi di attualità, e in Rai si sa che il pubblico mi ama e mi apprezza. Fabrizio Salini, l'AD, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apparente incertezza professionale si risolverà presto in un modo o nell'altro". Alla domanda se Mediaset le facesse un'offerta? Clerici risponde: "A me piacciono i progetti. Adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme: Se non mi sento amata, vado altrove, non mi accontento".