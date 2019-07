Via balcone abusivo casa Campanella

STILO (REGGIO CALABRIA), 10 LUG - E' stato abbattuto a Stilo il balcone realizzato abusivamente sull'ingresso dell'abitazione da tempo indicata come la casa dove nel 1568 nacque il filosofo Tommaso Campanella. L'abbattimento è stato disposto dalla Commissione straordinaria che guida il Comune dopo lo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. "La Commissione straordinaria - è detto in un comunicato - dopo la segnalazione dell'esistenza di un balcone ha immediatamente disposto i dovuti accertamenti ed ordinato i provvedimenti da attuare in via d'urgenza. Nel giro di qualche giorno il balcone è stato abbattuto e lo stato dei luoghi è stato riportato all'originaria situazione". I componenti della Commissione, Maurizio Ianieri, Roberto Micucci e Rosanna Pennestrì, in carica da maggio scorso, hanno espresso "massima soddisfazione per il risultato raggiunto. Un segno tangibile - hanno affermato - che va nella direzione del perseguimento dell'interesse collettivo nel pieno rispetto delle leggi".