La7 punta su Giletti, arriva Licia Colò

ROMA, 10 LUG - Il rinnovo del contratto di Massimo Giletti, che oltre a Non è l'Arena, farà anche alcuni speciali in prime time. L'arrivo di Licia Colò con il programma Eden un pianeta da salvare in prime time dalla primavera. Poi la serie Cernobyl, targata Hbo, il docufilm Our Godfather, su Tommaso Buscetta, e le prossime due stagioni di Grey's Anatomy. Sono le novità annunciate ai palinsesti di La7 a Milano. "Abbiamo rinnovato il rapporto con Massimo Giletti per due anni e con Diego Bianchi e tutto il gruppo di Propaganda Live per altri tre anni. Abbiamo anche prolungato il rapporto con Corrado Formigli, che sarebbe scaduto l'anno prossimo, per altri 4 anni. Quindi avremo Piazzapulita per altri cinque anni". Lo ha detto il patron di La7 Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti della rete. "Non continueremo con Miss Italia, quindi per noi il rapporto finisce qui", ha spiegato Cairo.