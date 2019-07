A teatro, Guerritore e Brecht

ROMA, 10 LUG - Monica Guerritore con ''L'anima buona di Suezan'' di Bertold Brecht ad aprire il 53/o Festival Teatrale di Borgio Verezzi e due signore del teatro come Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, dirette da Geppy Gleijeses in ''Arsenico e vecchi merletti'' di Joseph Kesserling, in chiusura del Napoli Teatro Festival Italia; Maddalena e Giovanni Crippa, fratelli in scena e fratelli nella vita, per Piero Maccarinelli ne ''L'infinito tra parentesi'' di Marco Malvaldi al Mittelfest di Cividale del Friuli (UD) e Paolo Rossi con ''Odissea un racconto Mediterraneo'' al Festival La Notte dei Poeti di Pula (CA); fino a Pino Strabioli, Sabrina Knaflitz e Orsetta De Rossi con ''La vacanza'' di Giovanni Anversa a I solisti del teatro di Roma: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.