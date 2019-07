Oliver Stone ammira affreschi di Piero

AREZZO, 9 LUG - Il regista Oliver Stone ha visitato ad Arezzo gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco. L'autore di pellicole famose come 'Platoon' e 'Nato il 4 luglio', di cui ha di recente celebrato i 30 anni, è ospite per alcuni giorni in una tenuta nobiliare sulle colline di Arezzo e non ha voluto mancare una puntata in città per ammirare la Leggenda della Vera Croce, capolavoro assoluto di Piero. Nel corso della visita Oliver Stone ha detto di amare molto Arezzo e le sue bellezze artistiche.