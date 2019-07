A Roma mostra 'Impressionisti segreti'

ROMA, 9 LUG - Oltre 50 opere di autori come Monet, Renoir, Gauguin, Caillebotte, Pissarro, Sisley, Gonzales, Signac, Van Rysselberghe e Cross saranno protagoniste di 'Impressionisti segreti', la mostra, in programma dal 6 ottobre all'8 marzo, che celebrerà l'apertura di Palazzo Bonaparte a Roma. Il Palazzo, reso fruibile da Generali Italia per la città, ospiterà nelle sale del piano nobile, il primo, l'esposizione prodotta e organizzata da gruppo Arthemisia. Un viaggio in tesori finora nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili. "Queste straordinarie collezioni hanno deciso, per la prima volta, di prestare le opere valutando anche l'importanza di Palazzo Bonaparte" spiega Iole Siena Presidente del Gruppo Arthemisia. La cura della Mostra è affidata a Claire Durand-Ruel, discendente di Paul Durand-Ruel, che ridefinì il ruolo del mercante d'arte e fu il primo sostenitore degli impressionisti e Marianne Mathieu, direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet di Parigi.