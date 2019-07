Zocca invasa dai fan di Vasco Rossi

MODENA, 9 LUG - Il sindaco di Zocca Gianfranco Tanari chiede aiuto alla prefettura e alla questura di Modena, in termini di invio di qualche agente in più, per gestire i fan del suo cittadino più famoso: Vasco Rossi. Quest'anno, infatti, il tradizionale soggiorno del 'Kom' nel comune di 4.500 persone dove è nato, risulta aver richiamato un numero eccezionale di persone che tutti i giorni, ma specialmente al sabato, si radunano sotto casa del rocker, aspettando anche diverse ore per poter 'strappare' un autografo o un selfie. Allo stesso tempo, alberghi e appartamenti per l'estate sono tutti esauriti. Il Comune ha provveduto a cercare di garantire l'ordine pubblico, anche mettendo due agenti della polizia municipale incaricati di monitorare la zona dove si trova la casa di Vasco Rossi. Ma, evidentemente, non basta. Da qui l'appello di Tanari, che, rispettando le esigenza dei fan, chiede però una mano nella loro gestione.