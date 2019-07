Anna Foglietta è Nilde Iotti, per Rai1

ROMA, 9 LUG - Anna Foglietta sarà Nilde Iotti nella docufiction "Storia di Nilde" prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri - tra cui quella dell'ex Presidente della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano - il racconto ripercorre la storia umana e politica di Nilde Iotti, una delle ventuno donne che parteciparono all'Assemblea Costituente nel 1946 e prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, carica che ricoprirà ininterrottamente dal 1979 al 1992. Attraverso l'interpretazione di Foglietta il racconto segue Iotti mentre compie i suoi primi passi nella politica: dall'adesione alla Resistenza alla partecipazione all'Assemblea Costituente, dove fece valere alcune importanti istanze progressiste come la proposta di far accedere le donne alla Magistratura alla storia con Togliatti