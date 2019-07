Arriva Fabio Rovazzi "Senza Pensieri"

ROMA, 9 LUG - L'attesa è finita, domani, mercoledì 10 luglio, esce "Senza Pensieri" il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Loredana Bertè e J-Ax. Rovazzi, regista, scrittore, conduttore televisivo, testimonial d'eccezione di grandi marchi ed eclettico comunicatore ad un anno di distanza dalla sua ultima hit "Faccio Quello che Voglio" esce con "Senza Pensieri" scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont. Un brano dalle sonorità pop-funky, che si candida a tormentone per la sua leggerezza e la ritmicità del sound che non a caso esce in piena estate, nel periodo più spensierato dell'anno. Ma Senza Pensieri non è solo questo: Rovazzi si diverte a giocare sui contrasti e cita il riscaldamento globale e la fine del mondo, il consumismo eccessivo e l'uso smodato dei social. Ma piuttosto che pensare a una soluzione è più facile mettere da parte i problemi, non pensarci. Da qui il titolo "Senza Pensieri".