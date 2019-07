L'amica geniale 2, ecco la prima foto

ROMA, 9 LUG - E' stata diffusa la prima foto che ritrae le due protagoniste Lila (Gaia Girace) e Elena (Melania Mazzucco) della serie evento 'L'amica geniale- Storia del nuovo Cognome' (in primavera su Rai1) targata HBO-RAI Fiction, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, in coproduzione con Umedia. Regia di Saverio Costanzo (6 episodi) e Alice Rohrwacher (2 episodi). Tratta dal secondo volume della quadrilogia di Elena Ferrante edita in Italia da Edizioni E/O. Soggetto e sceneggiature di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle sarà il distributore internazionale in associazione con Rai Com