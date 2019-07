De Santis, un progetto per Clerici

MILANO, 9 LUG - "Clerici è una figura storica della Rai. Ha sempre rischiato moltissimo anche su format non adatti a lei e non sempre ha avuto il massimo risultato. Abbiamo ragionato a lungo e lei mi ha dato ragione. Abbiamo in cantiere un progetto nella stagione primaverile dedicato a un racconto degli anni che ci sono stati e vorrei ringraziare le Teche Rai che sono una risorsa importante. Non c'è nessuna esclusione, vogliamo solo lavorare al meglio". Lo ha detto la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, rispondendo a una domanda sull'assenza di Antonella Clerici nel palinsesto autunnale.