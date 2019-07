Rai2, ecco Fazio, Arbore e star cinema

MILANO, 9 LUG - Una serata evento con Renzo Arbore dedicata a Renato Carosone è il programma con il quale il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha iniziato l'esposizione dei palinsesti autunnali della rete, prima di annunciare "una scommessa": Maledetti amici miei con Sandro Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber "aiutati da Max Tortora e da Margherita Buy" a svelare aspetti sconosciuti della loro vita. Quindi il trasloco di Fabio Fazio che lascia Rai1 in onda la domenica dal 29 settembre con Che tempo che farà dalle 19.40 e con Che tempo che fa dalle 21. Tra le conferme della seconda rete - citate da Freccero - Il Collegio, che "ci proietta in un passato prossimo, questa volta va negli anni '80 perché sono di moda e perché davanti a questa austerità che ci ha rattristato ci ricordano un periodo felice". Per la fiction in arrivo Volevo fare la rock star, nuovo prodotto targato Rai.