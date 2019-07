Italia ospite d'onore a Salone Parigi

ROMA, 9 LUG - E' stato firmato l'accordo tra l'Associazione Italiana Editori (AIE) e Reed Expositions France, alla presenza dell'Associazione degli editori francesi (Syndicat national de l'édition - SNE), per la partecipazione dell'Italia come Paese Ospite d'Onore nel 2021, al Salone del Libro di Parigi, una fiera dello SNE e realizzata da Reed. La cerimonia della firma si è svolta a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia a Roma, alla presenza dell'ambasciatore francese, Christian Masset, e dei rappresentanti del ministero per i Beni e le Attività Culturali, il consigliere diplomatico del ministro Alberto Bonisoli, Marco Ricci, e la direttrice generale per le Biblioteche e gli Istituti Centrali, Paola Passarelli, del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il direttore Roberto Vellano dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il direttore Roberto Luongo.