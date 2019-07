Bocelli finlandese canta in italiano

PUNKAHARJO, 9 LUG - Waltteri Torikka è un cantante lirico finlandese che non disdegna il crossover: è stato la voce di Ernesto de la Cruz nella versione finnica del film Disney Coco, e oltre a interpretare ruoli convenzionali come Don Giovanni o Eugenij Onegin, ha inciso una serie di album per la Warner in cui alterna arie e canzoni tradizionali a brani pop, incluso Caruso di Lucio Dalla. Una sorta di Andrea Bocelli finlandese, che, a 35 anni, unisce alla voce l'aspetto di un vero Don Giovanni. Un assaggio delle sue capacità lo ha dato anche in vacanza sul lago di Saimaa (una delle mete preferite dei finlandesi per l'estate). A colazione all'hotel Punkaharjo, ha infatti cantato per gli ospiti una canzone tradizionale con testo di Eino Leino, padre della poesia finlandese. Poi sul terrazzo che dà sul quarto lago più grande d'Europa ha accennato anche la canzonetta 'Deh vieni alla finestra' dal Don Giovanni, prima di concedersi ai selfie con i fans sorpresi e contenti.