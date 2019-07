A De Cataldo Premio Ischia Truman Capote

NAPOLI, 8 LUG - Lo scrittore Giancarlo De Cataldo è il vincitore del premio 'Ischia Truman Capote', seconda edizione, assegnato nell'ambito del World Script market del 17esimo Ischia Global Film e Music fest (14-21 luglio), sezione presieduta quest'anno da Erri De Luca. ''Un premio dedicato a scrittori tra cinema, televisione e letteratura omaggio all'autore americano di 'A Sangue freddo' che 70 anni fa, per quattro mesi, visse in Forio d'Ischia descrivendo l'isola 'verde e primitiva' in libri e reportage - annuncia Marina Cicogna per l'Accademia Internazionale Arte Ischia - Dopo Maurizio de Giovanni e Donato Carrisi un'altra personalità si confronterà con la lezione di Capote e ci parlerà del suo rapporto con il racconto del potere, del crimine e della giustizia''. Tra i tanti lavori anche la serie-tv 'La squadra' (2003), 'Suburra - La serie' (2017); la miniserie 'Paolo Borsellino' , 'Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?' (2012). Il suo ultimo romanzo è 'Alba nera' (Rizzoli).