Elba Book Festival, trekking con Calvino

ROMA, 7 LUG - Giunto alla sua terza edizione, l'Elba book festival (16-19 luglio) si arricchisce di iniziative che ampliano il calendario della manifestazione ufficiale. Da lunedì 8 luglio, in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con La città di Isaura, associazione per la gioia della lettura, sono in programma, poco prima del tramonto (dalle 18 alle 20) quattro appuntamenti nel comune di Rio, all'isola d'Elba, presentati come Trekking Book Festival. Durante le passeggiate letterarie i due attori Aldo Cerasuolo e Antonella Civale leggeranno brani legati ai luoghi delle visite. Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì 11 all'Eremo di Santa Caterina, all'interno dell'Orto dei semplici, con "La mia casa è dappertutto, dove posso salire andando insù", la riduzione de "Il barone rampante" di Italo Calvino a cura di Luciano Minerva e Alvaro Vatri. Lo spettacolo, che ha il patrocinio della Federparchi Nazionale, viene rappresentato in prima nazionale.