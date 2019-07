La fiction Mediaset da Bocci a Pession

ROMA, 7 LUG - La nuova fiction Mediaset arruola alcuni dei volti più amati delle serie Rai e apre la porta a coproduzioni con Netflix: tra i progetti pilota c'è Made in Italy, la serie con Greta Ferro e Margherita Buy, coprodotta da Taodue Film e The Family e diretta da Ago Panini e Luca Lucini, sulla nascita della moda italiana. E' un legal thriller Il processo, miniserie Lucky Red di Stefano Lodovichi: protagonisti la pm Elena Guerra (Vittoria Puccini) e Ruggero Barone (Francesco Scianna), avvocato rampante. Giulia Michelini è ancora Rosy Abate (regia di Giacomo Martelli), mentre Gabriella Pession, in Oltre la soglia, è una neuropsichiatra infantile. E' un procedural Scomparsi, con Alessandro Preziosi nei panni di un investigatore che cerca persone scomparse. I Fratelli Caputo sono Cesare Bocci e Nino Frassica, che si ritrovano a distanza di 50 anni. Ultimi ciak per L'isola di Pietro 3 con Gianni Morandi, set a fine luglio per Giustizia per tutti, con Raoul Bova ex broker finanziario scarcerato dopo 10 anni di prigione.