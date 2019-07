Grand Hotel, soap prodotta da Longoria

ROMA, 7 LUG - Scandali, debiti, segreti e storie d'amore e passione: su FoxLife arriva dall'8 luglio alle 21 Grand Hotel, nuova soap drama prodotta e diretta da Eva Longoria, basata sull'omonima serie spagnola, che vede protagonista la famiglia proprietaria di un lussuoso hotel a Miami Beach. Dietro le aristocratiche apparenze dell'hotel si nascondono i segreti della famiglia e dello staff. Demián Bichir (Per una vita migliore, interpretazione che gli è valsa una nomination agli Oscar e The Bridge) è Santiago Mendoza, il proprietario dell'albergo, che conduce una vita dissoluta con la seconda moglie Gigi (Roselyn Sanchez) e i figli Alicia (Denyse Tontz), Javi (Bryan Craig), Carolina (Feliz Ramirez) e Yoli (Justina Adorno). L'ex casalinga disperata Longoria, che ha prodotto e diretto alcuni degli episodi, apparirà in un cameo, nei panni di Beatriz, ex proprietaria dell'hotel e prima moglie di Santiago.