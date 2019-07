ROMA, 7 LUG - Picasso nella meravigliosa confusione del suo atelier, circondato da tele e pennelli, intento a osservare uno dei suoi capolavori, oppure ritratto accanto alla sua sposa Jaqueline Roque, o ancora mentre gioca come un bambino a interpretare Braccio di ferro. E' la doppia immagine dell'uomo e dell'artista quella che la mostra di Palazzo Merulana "Picasso e la Fotografia: gli Anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973" rimanda al visitatore. Allestito fino al 25 agosto, il progetto espositivo - a cura di J. Abello Juanpere, J. Fèlix Bentz, M. Ancora - propone un racconto sfaccettato e non comune di Pablo Picasso, che dà al pubblico l'occasione di curiosare in un ambiente privato e familiare, nel mondo segreto di un artista di levatura mondiale, tra i più importanti protagonisti della storia dell'arte.