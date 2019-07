Ischia, premi Vanzina a Fresi e Deutch

ISCHIA (NAPOLI), 7 LUG - A Stefano Fresi e alla giovane star americana Zoey Deutch ('Arrivederci Professore') è stato assegnato il Premio Carlo Vanzina-Prince of Comedy, seconda edizione, istituito dall'Accademia Internazionale Arte Ischia in ricordo del popolare regista, scomparso l'8 luglio del 2018, e del suo legame con l'isola verde e il Global film & Music Fest. Il riconoscimento, che sarà ritirato il 16 luglio, 'dedicato agli artisti che sanno raccontare la società, il costume, i vizi e le virtù degli italiani con leggerezza e intelligenza', si arricchisce quindi anche di una sezione internazionale per giovani talenti. "E' stata una scelta condivisa con la famiglia Vanzina. Fresi è davvero un principe della nuova commedia italiana alla quale sta dando un contributo di grande intelligenza e originalità - dice Tony Renis, presidente onorario del Global festival - creando irresistibili personaggi". Zoey Deutch, 25 anni, attrice e modella californiana, è anche un'attivista in campo sociale e filantropico.