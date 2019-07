Spacey interrogato in Usa da polizia Gb

WASHINGTON, 6 LUG - L'attore Kevin Spacey è stato interrogato lo scorso maggio in Usa dalla Metropolitan Police, la polizia britannica responsabile per l'area della Grande Londra, in merito a presunti abusi sessuali in Gran Bretagna: si tratta di sei accuse nel periodo dal 1996 al 2013. Lo scrive la rivista americana Variety. Il premio Oscar, 59 anni, è stato direttore al The Old Vic theatre di Londra tra il 2004 e il 2015. La notizia arriva all'indomani dell'annunciato ritiro da parte di un giovane di una causa civile per molestie che risalirebbero al 2016 nell'isola di Nantucket.