Machete, primato italiano su Spotify

ROMA, 6 LUG - A 24 ore dall'uscita, il nuovo album "Machete Mixtape 4" (Machete Empire Records/Sony Music Italy) ha registrato il primato italiano su Spotify per il maggior numero di stream in un giorno, con un totale di 13.081.724 stream. Inoltre, 9 brani contenuti nel mixtape sono presenti nella Spotify Global Top200 Chart. Il record assoluto resta in casa Machete/Sony: era stato il "frontman" Salmo ad aver ottenuto, prima di oggi, tale riconoscimento, grazie al suo ultimo lavoro in studio, 'Playlist', con il quale aveva collezionato quasi 10 milioni di stream in 24 ore. Disponibile in streaming, download e fisico al link https://SMI.lnk.to/MACHETEMIXTAPE4, "MACHETE MIXTAPE 4", il primo album firmato a nome Machete, vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton. "I machete mixtape sono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode, rapper meteore, arrivisti, figli di papà e approfittatori" racconta Salmo.