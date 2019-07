Cinema: a Bellocchio il Premio Visconti

ISCHIA (NAPOLI), 6 LUG - E' stato assegnato a Marco Bellocchio il Premio Ischia Luchino Visconti, riconoscimento intitolato al maestro che scelse l'isola verde come sua residenza. Il grande regista che con 'Il Traditore' è l'autore più accreditato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2020, lo ritirerà il 15 luglio al Miramare & Castello, al 17esimo Global Film & Music Festival. ''Mai come quest'anno l'assegnazione del Premio Visconti ha riempito di entusiasmo tutti i membri della nostra Accademia - dice Marina Cicogna, animatrice della vita culturale della villa La Colombaia di Visconti - dopo una carriera lunga quasi 60 anni e 30 film tra cui capolavori assoluti, da 'I Pugni in tasca' a 'Buongiorno notte', con 'Il traditore' Bellocchio ci ha ancora una volta conquistati regalandoci sequenze da grande cinema americano''. Il Global festival premierà il film interpretato da Favino nel ruolo di Buscetta come 'Film europeo dell'anno' e anche nella categoria miglior produttore, il bolognese Beppe Caschetto.(ANSA).