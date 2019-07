80 anni di Batman al Giffoni FilmFest

SALERNO, 6 LUG - Per omaggiare l'80/o anniversario di Batman, DC sta organizzando una serie di festeggiamenti che si svolgeranno nel corso di tutto l'anno, in tutto il mondo, con eventi live, fan celebration, prodotti esclusivi e molto altro. Il 26 luglio il Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana - Salerno), Warner Bros. e DC Comics celebreranno il cavaliere oscuro alle 16 con una masterclass dal titolo #Batman80 - Il Mito del Cavaliere Oscuro che ha illuminato per sempre il mondo dei Comics, moderata da Manlio Castagna e tenuta dal DC artist Carmine Di Giandomenico. Alle 17 verrà poi presentato, in anteprima nazionale Batman: Hush. Il film sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio dal 21 settembre su tutte le piattaforme digitali tra cui Infinity, SKY Primafila, iTunes, Youtube, Chili, Timvision. La giornata dedicata a Batman si concluderà con la proiezione dell'ultimo episodio della quinta e ultima stagione di Gotham.(ANSA).