Cefalonia, per una memoria condivisa

FIRENZE, 6 LUG - 'L'ultima battaglia per la Divisione Acqui': è il nuovo libro (Edizioni Medicea Firenze, 208 pagine, 15 euro) sulle terribili vicende di Cefalonia dopo l'8 settembre del 1943 a cura dei giornalisti Luigi Caroppo e Pierandrea Vanni. Con un obiettivo dichiarato nel sottotitolo: 'Cefalonia, alla ricerca di una memoria condivisa'. Filo conduttore è appunto quello di andare al di là delle polemiche e delle contrapposizioni che segnano da sempre le numerose interpretazioni di quanto accadde sull'isola - sull'argomento sono oltre 200 i diari di reduci o loro familiari, ricostruzioni storiche e quanto altro -, e di contribuire ad una memoria veramente condivisa, nella convinzione che solo così si possa rendere giustizia morale e onore alla Divisione Acqui. "Il dolore non va in prescrizione" afferma il procuratore militare generale Marco De Paolis nel libro, che si basa anche su documentazione in parte poco conosciuta se non inedita proveniente dagli Archivi dello Stato maggiore dell'Esercito.