Netflix, giro di vite sul fumo

NEW YORK, 5 LUG - Giro di vite di Netflix sulle scene di fumo: il gigante della tv in streaming ha annunciato che d'ora in poi le sue produzioni originali destinate a un pubblico giovane non avranno scene in cui gli attori fanno uso di tabacco. L'annuncio è arrivato sulla scia di uno studio del gruppo anti-fumo Truth Initiative secondo cui le scene in cui appaiono sigarette nei più popolari programmi destinati alla fascia tra i 15 e i 24 anni sono più che triplicate nel 2018. La ricerca ha rivelato che rappresentazioni di sigarette o sigarette elettroniche sono molto più frequenti su Netflix rispetto ad altre reti tv o via cavo. Sul banco degli imputati è risultato soprattutto Stranger Things, e non è un caso che Truth Initiative abbia voluto far coincidere la pubblicazione dello studio con il debutto della terza stagione delle avventure degli adolescenti di Hawkins: l'anno scorso il 100% degli episodi della serie ambientata dai fratelli Duffer nel terribile mondo del Sottosopra includevano l'uso del tabacco.