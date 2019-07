A C.Guzzanti premio Satira politica

FIRENZE, 5 LUG - E' Corrado Guzzanti il vincitore del 47/o premio di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca). Il riconoscimento sarà consegnato il 13 luglio, nella serata, condotta da Serena Dandini, che chiuderà la prima edizione del Festival dedicato alla satira politica che si svolgerà dal 9 luglio in piazza del Fortino e villa Bertelli a Forte dei Marmi. Con Guzzanti, che ritirerà il 'Satiro' come premio alla carriera, saranno premiati anche il fumettista Gipi (premio cortometraggio), i The Jackal (per il web), le protagoniste del programma la 'Tv delle ragazze' (premio per la tv), Enzo Savastano (per la musica), Fabio Celenza (per il doppiaggio), Zuzu (per il romanzo a fumetti), Francesco De Carlo (per la stand up comedy) e Giacomo Papi (per la letteratura). Durante i cinque giorni di kermesse interverranno giornalisti, attori, scrittori e fumettisti tra cui Makkox, Stefano Massini e Ascanio Celestini.