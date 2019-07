Geffen compra terreno a LA per 30 mln

NEW YORK, 5 LUG - Un pezzo di terra che vale 30 milioni di dollari. E' la cifra che ha sborsato il magnate discografico e cinematografico David Geffen per aggiudicarsi uno degli ultimi lotti di terreno dell'esclusiva 'Billionaires Row', la strada dei miliardari, a Beverly Hills. La proprietà era stata messa sul mercato nel 2018 per 39 milioni, poi il prezzo è stato ridotto. Situato sulla cima di una dorsale, gode di una vista indisturbata dal centro di Los Angeles all'Oceano Pacifico. Il terreno prevede già un piano per la costruzione di una villa con sette camere da letto e 14 bagni, una pista da bowling, bar, cinema, palestra e una maxi-piscina che si estende per tutta la lunghezza della tenuta.