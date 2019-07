Con Autieri-Ballantini il Premio Troisi

ROMA, 5 LUG - Comicità, musica, spettacoli e ospiti come Serena Autieri e Dario Ballantini. Torna a San Giorgio a Cremano (NA) il Premio Massimo Troisi, XIX edizione dell'osservatorio sulla comicità, quest'anno con la direzione artistica di Gino Rivieccio. In programma dal 20 al 27/7 nei diversi luoghi e piazze della città che diede i natali al grande Massimo, il premio sarà palcoscenico per nuovi autori e comici emergenti, votati da una giuria di qualità. "Abbiamo scelto l'estate - spiega il sindaco Giorgio Zinno - proprio per una maggiore partecipazione del pubblico". "Massimo Troisi - aggiunge Rivieccio - era una maschera unica, nobile, con una napoletanità lontana dagli stereotipi. A 25 anni dalla morte il suo posto è ancora vuoto". Il calendario del Premio verrà annunciato nei prossimi giorni, ma anche quest'anno al centro della kermesse saranno i concorsi, con bandi aperti fino al 10 luglio. Il 14, le selezioni per attore comico. Info: www.e-cremano.it.