Battisti, il 6/9 esce Masters - Vol.2

ROMA, 5 LUG - A due anni dall'uscita di "Masters", si completa il lavoro di restauro e rimasterizzazione dell'opera di Lucio Battisti: il 6 settembre esce infatti "Masters - Vol.2", la seconda raccolta, targata Sony Music, con 48 brani estratti dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile. Venticinque anni fa Battisti consegnava il suo ultimo album in studio, "Hegel", e Sony Music, nei giorni dell'anniversario della scomparsa dell'artista (il 9 settembre 1998) pubblicherà il secondo cofanetto dedicato a quello che è stato universalmente riconosciuto, da tutti coloro che hanno condiviso un percorso musicale con lui, un musicista di genio assoluto, oltre che un inguaribile curioso ed appassionato di musica. "Masters" è nato con lo spirito e la possibilità di ascoltare uno degli artisti più grandi della storia della musica italiana "come non lo hai mai ascoltato".