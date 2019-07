Alla Aleksievic il Credit Agr.FriulAdria

PORDENONE, 5 LUG - E' la scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievič, Premio Nobel 2015 per la Letteratura, la vincitrice del XII Premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo 2019, in collaborazione fra pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori e il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, su impulso di Crédit Agricole FriulAdria. Il riconoscimento è stato assegnato "per aver raccontato, con partecipazione e sincerità il dramma corale di vittime e carnefici della Grande Utopia comunista. Aleksievič - sono le motivazioni del Premio - con una particolare attenzione all' epopea delle donne, ci ha fornito uno spaccato della tramontata civiltà sovietica, resa viva dal potente dono della scrittura". Il premio sarà consegnato sabato 21 settembre (ore 18, Pordenone - Teatro Verdi).