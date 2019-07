Lorenzetto, Chi (non) l'ha detto

ROMA, 05 LUG - Una dichiarazione di guerra alla sciatteria, un bonario richiamo all'ordine rivolto ai colleghi più distratti, ma soprattutto un atto d'amore nei confronti di una professione, quella del giornalista, che oggi non se la passa troppo bene: è un vademecum intelligente e ironico l'ultimo libro di Stefano Lorenzetto dal titolo "Chi (non) l'ha detto. Dizionario delle citazioni sbagliate", edito da Marsilio. Con un tono divertito, ma con grande precisione, l'autore ha compiuto un'indagine volta a smascherare, nell'era delle fake news e della post verità, i detti e le frasi che si sono diffusi in modo errato, e che purtroppo si trovano spesso sulla bocca (e sulla penna) dei giornalisti, così come dei politici, che li attribuiscono a chi non li ha mai pronunciati. Nella convinzione che proprio il citazionismo abbia contribuito a togliere credibilità al giornalismo, Lorenzetto ha tentato di porre fine (ma senza pretesa di essere esaustivo) a questa lunga sequela di pensieri erroneamente attribuiti.