Giacobini torna con 'La schiava bianca'

MILANO, 4 LUG - Silvana Giacobini torna alla narrativa con un romanzo ambientato in una Venezia gotica e misteriosa, 'La schiava bianca' (Cairo), presentato oggi a Milano nella libreria Rizzoli che ha sede nella Galleria Vittorio Emanuele. Il romanzo comincia con un incipit di grande impatto, con una giovane donna che giace immobile, sepolta viva, e muore nell'incendio di un palazzo fatiscente di Venezia. La giovane era stata vittima di un sequestro anomalo e aveva indossato per i suoi 18 anni un costume settecentesco da favola. Dieci anni dopo a vestire quello stesso abito è la scrittrice Margot Amati, ospite di uno sfarzoso ballo in maschera, a cui è stata personalmente invitata dalla consorte del marchese Pietro Gradenigo di Soranzo dei Cavalieri. All'evento partecipano ricchi industriali, principesse arabe, imprenditori, magnati della finanza. Margot scopre che l'invito ha un secondo fine: smascherare l'autore delle lettere anonime, firmate l'Occhio della Fenice, che minaccia di morte la marchesa e suo figlio.