Generali Italia apre Palazzo Bonaparte

ROMA, 4 LUG - Nasce il primo spazio Generali Valore Cultura a Palazzo Bonaparte a Roma. Ad aprirlo Generali Italia dopo un importante restauro che trasforma lo storico palazzo - da cui Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, osservava dal famoso balconcino verde il via vai tra Piazza Venezia e via del Corso - in un nuovo polo di arte e cultura, grazie alla partnership con Arthemisia. Per celebrare l'evento, la prima apertura straordinaria con #PalazzoinMostra il 9 luglio dalle 14 alle 24. Ad inaugurare il nuovo spazio, il 6 ottobre, la mostra 'Impressionisti segreti' con oltre 50 opere provenienti dalle più importanti collezioni private del mondo, normalmente inaccessibili di artisti quali Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin e Signac. "Palazzo Bonaparte rappresenta un nuovo passo lungo il percorso tracciato da Generali Valore Cultura in questi ultimi anni" ha spiegato Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia.