Al Castello di Rivoli 'Supercondominio'

TORINO, 4 LUG - Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, con il suo dipartimento di ricerca Crri e in collaborazione Combo - concept di ospitalità innovativa, ospita, per il secondo anno, il 6 e il 7 luglio, 'Supercondominio', l'assemblea annuale dei nuovi spazi per l'Italia. In tutto 40 rappresentanti di enti ed associazione che si occupano di produzioni artistiche, chiamati ad interrogarsi sui nuovi orizzonti dei grandi eventi e dei luoghi di cultura. "I protagonisti di Supercondominio2 - dicono i promotori - discutono delle trasformazioni che coinvolgono i luoghi che operano autonomamente in Italia". L'obiettivo è fare incontrare, in modo anche informale (i partecipanti dormono sotto le stelle, in tende offerte da Combo, nel giardino della Manica Lunga), i maggiori operatori del settore del paese. La seconda giornata di incontri si tiene nell'Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di corso regina Margherita, futura sede di Combo destinata a diventare un nuovo hotspot culturale nevralgico di Torino.