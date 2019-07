Omaggio a Dall'Ongaro con ironia

ROMA, 4 LUG - ''La mia idea è di trattare le figure musicali come personaggi, da ritrovare anche a distanza di anni, un po' come accade con i moschettieri di Dumas'', spiega Michele Dall'Ongaro, rivelando subito quel suo sguardo ironico e quella fiducia nella capacità di comunicare, di avere quasi una forma narrativa e farsi chiave per leggere il mondo, della musica. E questo vale per il suo Quartetto n. 5 per archi e per il gioco drammaturgico ''Gilda, mia Gilda'' costruito a suo tempo con Vittorio Sermonti sul ''Rigoletto'' verdiano, che sono stati i due perni esemplari della serata Omaggio che gli ha dedicato l'Accademia Filarmonica Romana, all'interno della stagione estiva nei giardini di Via Flaminia. I suoi ''personaggi'' sono nati un tempo nei primi 2 Quartetti, ''poi sono cresciuti e hanno fatto nuovi incontri. Qualcuno si è anche perso di vista: non trovo più tutti quei quarti di tono del terzo Quartetto, credo siano finiti nei computer, siano emigrati nei pezzi di musica elettroacustica.