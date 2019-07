Ed Quarter a Milano per nuovo cd Sheeran

MILANO, 4 LUG - Nasce a Milano, dall'11 al 14 luglio, l' "Ed Quarter", la prima 'experience room' dedicata a Ed Sheeran. In occasione della pubblicazione del suo nuovo album NO.6 Collaborations project, prevista per venerdì 12 luglio, gli spazi del Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano si trasformeranno infatti in un luogo di ritrovo con attività interattive, giochi, esperienze musicali, oltre che in un negozio. L'appuntamento è l'11 luglio con un'apertura straordinaria a mezzanotte per permettere a tutti i fan di acquistare da subito l'album e proseguirà fino a domenica 14 luglio. Per entrare nel mondo di Ed Sheeran sono previsti Photo booth dove scattare foto entrando nel video di "I Don't Care", merchandising esclusivi, un instawall dove lasciare una dedica a Ed. Warner Music darà la possibilità ai cantanti emergenti di esibirsi nei brani di Ed Sheeran su un palco creato ad hoc, ma si potrà anche cantare con gli amici grazie a un karaoke.