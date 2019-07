Street Players 2019 festeggia Leonardo

MILANO, 4 LUG - Viene annunciata come "la più grande jam mai organizzata prima in Italia, con 500 graffiti writer e street artist all'opera sui 5 chilometri di muro di cinta dell'ippodromo del galoppo di Milano": è 'Street Players 2019', di Stradedarts Urban Gallery in collaborazione con Ippodromo Snai San Siro, la cui 5/a edizione si terrà intorno al celebre impianto sportivo i prossimi 5, 6 e 7 luglio incentrata sull'anniversario dei 500 anni di Leonardo. Gli artisti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, "celebreranno con la loro arte i 500 anni da Leonardo Da Vinci - spiegano gli organizzatori -. Stradedarts Urban Gallery, infatti, collabora con i migliori graffiti writer e street artist italiani che, lavorando sui muri metropolitani, sono riusciti a emergere nel mondo dell'arte creando un vero e proprio riferimento culturale e artistico. Queste forme d'arte contemporanea rappresentano il linguaggio creativo più innovativo e una delle correnti artistiche più alternative e vicine al mondo dei giovani".