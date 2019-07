Todays ad agosto a Torino, apre Beirut

TORINO, 3 LUG - Torino ospiterà dal 23 al 25 agosto, uno dei festival più attesi dai giovani, 'Todays festival', con 21 artisti internazionali di cui 19 per la prima volta in città. Tra loro nomi noti come Beirut, enfant prodige della musica folk indie, che inaugura il cartellone il 23 allo sPazio211, Hozier, con la sua voce gospel indie, il compositore berlinese Nils Frahm, il 25 agosto alla ex Incet, Johnny Marr cofondatore degli Smiths, il 25. Giunto alla 5a edizione e promosso dalla Città di Torino, il festival è diretto da Gianluca Gozzi che ha sottolineato come Todays, che ha anche quest'anno partner Eurosonic (Ebu), il più grande network di radio e tv pubbliche al mondo, sia nel circuito mondiale dei grandi festival. "I nostri concerti sono esperienze di vita per i giovani", dice. In 4 anni lo hanno seguito 100.000 persone. Il suo budget è di 800.000 euro, metà dagli sponsor, 200.000 euro previsti dalla vendita dei biglietti e 200 mila di contributo della Fondazione per la Cultura.